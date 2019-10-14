收回闲置土地路线图制作工作已完成

哈通社/努尔苏丹/10月14日 -- 哈萨克斯坦关于收回未被利用农业土地的路线图计划已制定完成。

在今日政府新闻发布会上农业部部长萨帕尔汗·奥玛若夫表示：“根据2017-2021年国家农业发展规划，2021年底前增加总面积为61万公顷的新土地工作正在进行。 目前，哈萨克斯坦有140万公顷的灌溉土地。 如果加上我们正在增加的61万公顷，到2021年，灌溉地面积将达到200万公顷。 为此，我们正在做大量工作。 ”

据农业部部长表示，已经开始执行逐步增加灌溉土地的任务。为此，各州区政府与生态、地质和自然资源部共同实施了开发新灌溉土地的项目，并为通过PPP机制建设灌溉地，正在确定投资人。到2030年，通过这些措施将灌溉土地扩大至300万公顷，并能保障将农业产量提高4到5倍。同时，奥玛若夫还讲述了总统的工作指示，关于未被使用的农业土地转成工业用地的工作进展。

“这项工作正在由政府部门进行。例如，所有法律文件都已参阅，并计划进行修订。农业部拟定了一份收回未使用的农业用地路线图。在该路线图中，计划逐步增加未使用的农业用地土地税额。各州地方议会同时也被授权，将该州未被使用农业土地地税提高至10倍。如今，我们在计划将该地税提高20倍到30倍。俄罗斯的未被使用农业土地地税为100倍。”他说。