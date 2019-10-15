哈萨克斯坦与阿塞拜疆签署优化移民服务协议

哈通社/努尔-苏丹/10月15日—在访问阿塞拜疆框架内，哈萨克斯坦内务部部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫与阿塞拜疆国家移民局局长吾萨勒·古塞诺夫签署两项政府间协议。

其中包括联合打击非法移民行为和加强信息交流的相关协议。该文件旨在就授予或恢复两国公民身份开展信息交换，并分享相关领域经验，提供实际帮助等。

此外，双方还签署了有关两国公民互免签证的政府间协议。根据该文件，双方将继续保持两国公民免签入境30天的政策，并将免签逗留期限由30天延长至90天。而根据此前相关法律要求，阿塞拜疆公民入境哈萨克斯坦后5天之内需办理护照登记。

同时，图尔古姆巴耶夫与古塞诺夫就有关移民领域的互动问题以及双边协议的执行措施等议题进行了讨论。

图尔古姆巴耶夫指出，合作文件的签署不仅能够改善两国相关领域的互动，还能够通过优化移民服务增进两国人民有意。此外，这些协议还能扩大两国之间的商业往来，同时有助于发展旅游业。

访问期间，图尔古姆巴耶夫还会见了阿塞拜疆内务部部长维拉耶特·埃瓦佐夫，双方就机构间合作前景进行讨论。

【编译：达娜】