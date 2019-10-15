纳扎尔巴耶夫出席第七届突厥议会峰会

哈通社/努尔-苏丹/10月15日 —— 据首任总统新闻处消息，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫15日出席了在阿塞拜疆首都巴库举行的第七届突厥语国家合作委员会（突厥议会）首脑峰会。

纳扎尔巴耶夫在讲话中就乌兹别克斯坦正式加入突厥议会向该国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫和全体乌兹别克人民表示了祝贺。

“乌兹别克斯坦的入会对全体突厥社会来说是历史性和期待已久的事件。”首任总统说。

此外，纳扎尔巴耶夫高度评价了在布达佩斯开设突厥议会办事处工作。

“我想就提议推举我‘突厥议会荣誉主席’的土耳其总统埃尔多安和对此提供支持的所有代表表示感谢。这是崇高的地位，为我积极参与组织工作创造机会。”他说。

据悉，第七届突厥语国家合作委员会首脑峰会15日在阿塞拜疆首都巴库举行。哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫、土耳其总统埃尔多安、阿塞拜疆总统阿利耶夫、吉尔吉斯斯坦总统吉恩别科夫，以及不久前正式加入该组织的乌兹别克斯坦总统米尔季耶夫出席了会议。

值得一提的是，突厥语国家合作委员会（突厥议会）在哈萨克斯坦首任总统-民族领袖纳扎尔巴耶夫的倡议下与2009年在阿塞拜疆纳希切万成立，秘书处位于土耳其伊斯坦布尔。今年，突厥议会迎来《纳希切万协议》签署十周年。

【编译：小穆】