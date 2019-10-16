乌拉尔市纳扎尔巴耶夫精英学校太阳能发电站启用

哈通社/乌拉尔/10月16日-- 一座太阳能发电站在乌拉尔市纳扎尔巴耶夫精英学校启动使用。

在校区安装了配备光伏太阳能电池板的100 kW / h光伏发电设备。

光伏电站通过转换太阳能光伏模块来发电。它们可以节省学校每年20％的能源消耗，并且可以向城市网络发送更多电力。

纳扎尔巴耶夫精英学校董事会主席库拉西库拉西·沙穆谢丁诺娃、副州长穆合塔尔·曼克叶夫参加了太阳能发电站的启动仪式。

“根据哈萨克斯坦首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫的指示建造的纳扎尔巴耶夫学校成立也有十年了。从纳扎尔巴耶夫学校毕业的一万多个学生当中，有80%的学生在我国的各大科技、医科大学，有三百多个学生在世界顶尖大学深造。也有已经大学毕业开始工作的学生。和壳牌公司合作开展的在学校内建设太阳能项目是为了给学生提供更早接触科学，将脑海中的科技想法结合实际发展的机会。”沙穆谢丁诺娃说。

学校的物理老师乌穆尔哈里·别克什夫表示，类似项目可以推动学生在绿色经济、环境方面的创新想法。

“我们的学生在能源方面本来就表现出了极大的兴趣，也得到了值得自豪的成绩。纳扎尔巴耶夫大学一年级学生阿兹伊孜·塔拉普夫最近创造了可以在公交车站持续使用的能源并获得了专利。”他说道。

值得一提的是，该项目在能源部、壳牌公司、纳扎尔巴耶夫精英学校之间签署的备忘录框架内第二次进行。努尔-苏丹市和阿克套市的纳扎尔巴耶夫精英学校安装了壳牌公司的太阳能板，有计划2020年在阿拉木图和阿特劳市的纳扎尔巴耶夫精英学校也一并安装。

太阳能发电站启动仪式结束后，学校组织了就绿色能源、人工智能和生物技术方面的交流活动。

【编译：阿依波塔】