美国政府宣布放弃退出万国邮政联盟

哈通社/努尔苏丹/10月17日 -- 联合国网站17日称，万国邮政联盟总干事比什尔·侯赛因早些时候与美国总统特朗普在白宫举行会晤，并公示了美国政府的撤回文件。

侯赛因称，这一结果应归功于美国政府，特别是贸易和制造政策办公室总裁助理兼主任彼得·纳瓦罗、许多其他国家代表团，以及该组织谈判团队“设法找到了折衷方案”。

2018年10月17日，美国政府称将启动退出该机构的程序，如果不撤回，这一决定将在一年后生效。

今年9月25日，在日内瓦举行的万国邮联第三次特别大会上，192个会员国同意改革邮资费率制度。

根据方案，满足要求的成员国将可从2020年7月1日起实行自定义终端费率体系。

该方案还为终端费设定了上限，来保护邮件业务量低的发展中国家免受迅速改革终端费的影响。

方案通过后，美国致信表示放弃退出该组织，“继续成为万国邮政联盟组织法的缔约方和万国邮政联盟成员国” 。

万国邮政联盟成立于1874年，是联合国一个专门机构，也是世界上最古老的国际组织之一，是各国邮政部门合作的主要论坛。

侯赛因在随后的致辞中表示，“我坚信这一全球邮政系统的持续对这个星球上每个人来说都是一种胜利”。