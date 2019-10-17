美航天局发布下一代登月宇航服

哈通社/努尔苏丹/10月17日 —— 据新华社消息，美国航天局15日发布了具有更大灵活性和更高安全性的下一代宇航服，计划供宇航员在2024年登月活动中使用。

美航天局局长吉姆·布里登斯廷当天在发布活动上展示了新研发的“探索舱外移动单元”，它由加压服和像背包一样的便携式生命支持系统组成。根据美国正在推进的“阿耳忒弥斯”重返月球计划，宇航员将使用这种宇航服在月球南极活动。

布里登斯廷介绍说，新宇航服最大的特色是更加灵活的“移动性”。在发布会现场，一名身穿新宇航服原型装备的美航天局工程师在地球重力条件下较为轻松地演示了行走、上肢大幅度旋转、深蹲、捡拾岩石和手指精细活动等。

上世纪的阿波罗登月任务中，宇航员受制于传统宇航服，经常跳跃前行，而新宇航服将让宇航员在月球表面实现真正的行走。美航天局在一份声明中说，这种灵活性归功于新宇航服在关节处采用了多节轴承，实现了在臂部和臀部可旋转，在膝盖处有更大的弯曲度，宇航服还采用了柔性鞋底。

据介绍，这种舱外宇航服可在零下约157摄氏度至零上约121摄氏度之间的温度条件下工作，保护宇航员不受辐射、月尘和微流星体侵害。它还采用模块化设计，其生命支持背包组件和头盔防护罩可更换，有利于宇航员展开长时间太空探索。

美航天局还发布了一套在“猎户座”飞船发射和进入大气层时出现失压等紧急情况下供宇航员使用的宇航服“猎户座船员生存系统”。按照计划，美航天局将利用“猎户座”飞船及正在研制中的“太空发射系统”火箭实现载人登月。