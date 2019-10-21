第六届世界互联网大会在中国乌镇举行

哈通社/乌镇/10月21日 – 哈通社驻华记者报道，第六届世界互联网大会10月20日在中国的浙江乌镇开幕。

今年大会的主题为《正能互联、开放合作：携手共建网络空间命运共同体》。

中国国家主席习近平向大会的开幕致信祝贺，并在贺信中强调2019年是互联网诞生的第50周年。

习近平在贺信中表示：«发展好、运用好、治理好互联网，让互联网更好造福人类，是国际社会的共同责任。»

来自世界80多个国家和地区、国际组织、企业界和学术界的1500多名嘉宾出席了20日的开幕式。

参会的大型企业包括苹果、英特尔、亚马逊、思科、SAP、诺基亚、爱立信、西门子、三星电子、阿里巴巴、华为、海康威视、腾讯等。

在本届大会框架下，将举办20多场不同主题的论坛，将讨论云计算、5G、数字化制造、工业互联网、人工智能、大数据等一系列话题。

大会上还发布了《世界互联网发展报告2019》和《中国互联网发展报告2019》蓝皮书以及第六届世界互联网大会的成果文件《乌镇展望2019》。

大会框架下的«互联网之光»博览会也同期开始举办，来自世界各地的600余家企业和机构参展，集中展示前沿领先技术产品。

博览会还将举行117场新产品新技术发布活动、10场产业合作专题对接会。

首届乌镇世界互联网大会于2014年举办。、

【编译：木合塔尔·木拉提】