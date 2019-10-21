澳洲航空公司测试最长民航直飞航线刷新记录

哈通社/努尔苏丹/10月21日 —— 据联合早报网报道，澳大利亚澳洲航空(Qantas)公司20日完成一项创纪录的商业飞行，一架从美国纽约直飞悉尼的客机飞了近20小时后，成功降落在悉尼国际机场。

报道称，这是世界最长的直飞航班首趟测试飞行，四名飞行员轮班花了19小时16分钟飞抵目的地，飞行距离达16200公里。一旦投入营运，这会是全球最长的直飞商业航线。

据报道，澳洲航空这架波音787－9梦幻客机试飞时只坐了49人，以减轻载客量和载油量。据称，机上灯光和餐饮等都经过精心设计，好让研究人员检测长途飞行对机组人员和乘客的影响。

澳洲航空总裁乔伊斯也参与了这次试飞。他20日早上抵达悉尼机场后对记者说：“这对澳洲航空、澳大利亚乃至全球航空业而言，是历史时刻。”

他表示，澳洲航空共有三次超长直飞航班试飞计划，而此次是第一次，研究人员希望从中了解及建议如何能解决飞行员长时间飞行的疲劳问题，以及协助乘客调整和适应时差。

他指出，这次试飞效果不错，“在飞行19个小时后，我想我们的方法是对的。我感觉飞行时间好像没实际时间那么长。”

报道称，在这次试飞中，乘客从纽约登机后，就把他们的手表调整到悉尼时间，而机组人员会提供咖啡、茶及辛辣食物等，并开着机舱内的灯光，避免乘客睡觉，直到澳大利亚时间入夜以后，才让乘客休息。

参与试飞的悉尼大学研究员卡洛教授认为，这类作法有助于改善时差问题，“这次试验是要看航空公司能如何妥善地根据飞行目的地时间，来调整机上提供的饮食、灯光等。我想试飞乘客今晚都能如常入睡。”

除了乘客，飞行员也是主要受测试及观察的对象。当天，4名轮班的飞行员都戴上特别器材，全程检测他们的脑波状态及警觉性。

此外，澳洲航空还计划试飞从英国伦敦至悉尼的航线，并预计在2019年年底决定这两个长途直飞航线的可行性。

据称，澳洲航空2018年3月已启动从珀斯直飞伦敦的直航航线，航程缩短至17小时，是澳大利亚与英国之间首个直飞商业航班，被外界称为“袋鼠航线”。