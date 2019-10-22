日本天皇举行“即位礼正殿之仪”宣告即位

哈通社/东京/10月22日 —— 据共同网消息，日本天皇向国内外宣告即位的“即位礼正殿之仪”22日下午，作为国事行为在皇宫宫殿举行。天皇登上宝座“高御座”，发言称“立誓在始终祈愿国民幸福和世界和平，贴近国民的同时，遵循《宪法》，作为日本国与日本国民统合的象征履行职责”。

在新宪法下首次举行的平成时代的正殿之仪由于仿效了战前的样式，因此出现了认为其违反宪法规定的主权在民和政教分离原则的强烈批评。不过，政府此次也沿袭了上次样式。

鉴于今年第19号台风“海贝思”造成了严重灾害，天皇与皇后参加的巡游“祝贺御列之仪”延期至11月10日。

正殿之仪在“松之间”举行，天皇身穿传统装束“黄栌染袍”，站上源自天孙降临神话的高御座，侍从将被视为皇位象征的“三种神器”中的剑和玺（勾玉）与国印“国玺”和天皇印“御玺”一起放上去。身穿传统服饰“十二单”的皇后站上一旁的“御帐台”，首相安倍晋三致贺辞“寿词”，与参加仪式者一起三呼万岁。

皇嗣秋筱宫夫妇及其长女真子、次女佳子等成年皇室成员也身着传统装束在松之间出席，常陆宫穿燕尾服参加。三笠宫妃百合子因96岁高龄未出席，已退出执行公务的上皇夫妇未参加。

政府邀请了194个国家与联合国、欧盟（EU）的代表等国内外2000多人，外国的元首、王族、政府高官以及日本的三权之长、阁僚和各界代表等参加了仪式。

原计划在正殿前的中庭安排身穿传统装束、携带弓箭和太刀等的宫内厅职员们，但因下雨而减少了人数，改为部署在围绕中庭的长廊里，中庭仅设置幡旗和矛。仪式持续了约30分钟。

东京警视厅在全国警方的支援下，部署了最多2.6万名警力严加警戒。

在正殿之仪前，天皇上午在祭祀历代天皇之灵等的皇宫宫中三殿进行了报告将举行即位礼的仪式。

晚上在宫殿举办作为国事行为的庆祝宴会“飨宴之仪”，天皇夫妇将迎接外国元首和王族等宾客并一同用餐。