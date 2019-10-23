哈俄两国上院议长讨论乌拉尔河地位问题

哈通社/莫斯科/10月23日 -- 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃在莫斯科同俄罗斯联邦委员会（议会上院）主席瓦莲京娜·马特维延科举行的会晤中，就扎伊赫河（乌拉尔河）法律地位问题进行了讨论。

纳扎尔巴耶娃议长回顾了2016年哈萨克斯坦与俄罗斯签署的关于保持扎伊赫河（乌拉尔河）生态系统的协议。在这份协议中，双方达成了建立联合委员会作为解决相关问题的专门机构的决定。

«但这一问题至今仍未得到解决。政府间委员会的例行会议当然不能将这一问题作为日常的议题，因此，组建一个包括国家机关、非政府组织、水资源利用机构以及研究跨境河流问题的专家等多个行业的代表的委员会，将是一个更好地选择。»哈萨克斯坦参议院议长说。

达丽哈·纳扎尔巴耶娃希望瓦莲京娜·马特维延科对此予以重视，尽快做出决定。

«此外，哈俄两国应就扎伊赫河（乌拉尔河）生态环境问题制定国家计划，同时明确扎伊赫河（乌拉尔河）的法律地位问题。扎伊赫河（乌拉尔河）——应该成为具有特殊国家意义的水系。»她说。

参议院议长强调指出，这一问题需要一个综合性的解决方案。

【编译：木合塔尔·木拉提】