国家基金转移支付保证资金将逐年减少

哈通社/努尔苏丹/10月23日-- 今日马吉利斯全体会议（议会下院）通过了《关于2020-2022年哈萨克斯坦国家基金转移支付保证资金法》的法律草案。

哈萨克斯坦国家经济部部长鲁斯兰•达列诺夫表示：“根据‘哈萨克斯坦共和国国家基金资金的形成和使用原则’2020-2021年可使用的转移支付保证金额约2. 7万亿坚戈，2022则减少至约2.6万亿坚戈。”

2020-2022年国家基金转移支付保证资金的规模将确保不低于国家基金国内生产总值的30％。

会议期间，议员就国家基金转移支付保证资金的减少趋势发起了提问。

国家经济部部长回答道：“国家基金的积累很重要。根据总统的国情咨文，国家基金转移支付保证资金将减少，减少策划表即将准备。2022年的转移支付资金将减少1000亿坚戈。从2023年到2025年，每年减少2000亿坚戈。从2025年起，国家基金转移支付保证近将减少至2万亿坚戈。于2019年10月15日总统就经济发展问题召开的会议中讨论过该问题。今年年底前，将会对国家基金原则进行必要的调整。”

【编译：阿依波塔】