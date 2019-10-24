参议院议长会见莫斯科及全俄罗斯东正教大牧首基里尔

哈通社/莫斯科/10月24日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长、世界和传统宗教领袖大会秘书长达丽哈·纳扎尔巴耶娃24日在莫斯科会见了莫斯科及全俄罗斯东正教大牧首基里尔。

会晤是在哈萨克斯坦参议院（议会上院）代表团对俄罗斯进行的正式访问框架下组织的。

据参议院新闻处消息称，会晤中，达丽哈·纳扎尔巴耶娃对大牧首热情款待表示了感谢，并强调了哈萨克斯坦共和国与莫斯科宗主教区之间建立了相互理解和建设性的互动关系。

“您此前出席世界和传统宗教领袖大会会议，为会议的成功举行起到了重要的作用，并极大地丰富了这一大会的内容。相信我们之间良好的关系将有助于两国间和平和谐的进一步发展。”议长说。

纳扎尔巴耶娃还邀请莫斯科及全俄罗斯东正教大牧首基里尔出席将于2021年举行的下一届世界和传统宗教领袖大会会议。

大牧首基里尔对议长的邀请表示了衷心的感谢。他还强调了在社会、宗教和文化之间建立建设性对话的重要性，以及世界和传统宗教领袖大会在发展宗教间宽容、善意和相互了解中的作用。

大牧首基里尔指出，世界和传统宗教领袖大会是讨论实际性重要观点的国际平台，在这个平台的形成过程中，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫居功至伟。

“我们愿意在各个层面上与旨在推进不同信仰和不同文化间对话的纳扎尔巴耶夫中心建立合作。” 大牧首基里尔说。

【编译：木合塔尔·木拉提】