托卡耶夫：应有效地利用欧亚经济联盟带来的机遇

哈通社/努尔苏丹/10月25日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在25日于总统府会见到访的白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科后，共同出席新闻发布会时表示，应通过有效地利用欧亚经济联盟带来的各种便利条件实现更进一步的发展。

托卡耶夫称，在首任总统和白俄罗斯总统打下的良好基础下，哈萨克斯坦与白俄罗斯之间的相互关系在国家间合作的框架内取得了富有成果的发展，相信卢卡申科总统的此次访问，也将为两国的战略伙伴关系的持续带来良好的助益。

在新闻发布会上，总统强调指出，今天在总统府举行了大范围和小范围会议，双方就双边合作以及共同关心的国际和地区热点问题深入交换了意见。

«我们着重讨论了经贸领域的合作问题，根据去年的统计，两国贸易额达到了8亿美元，这是一个很好的趋势，但还不够，期待能够在今后得到继续的发展。此外，我们应该充分的利用欧亚经济联盟带来的各种机遇，让当前的数据得到更好地增长。两国政府应采取措施增加双边贸易的货物数量，提升贸易额。 在这方面，两国相互创造有利的条件是很重要的。我们已经就通过一份贸易领域的长期计划达成了共识。»托卡耶夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】