分析人士：首任总统纳扎尔巴耶夫对日本的访问具有象征意义

哈通社/阿拉木图/10月25日-- 首任总统基金会下属国际经济和政策研究所的专家称，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫对日本的访问不仅具有象征性意义，实践作用也非常重要。

国际经济和政策研究所专家安东·布盖恩科表示，10月23至24日，首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫前往日本进行了正式访问，并且作为亚洲国家最高级别代表出席了日本新天皇即位仪式。这体现了哈萨克斯坦在日本的地区战略当中的重要地位。

安东·布盖恩科说道：“努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在日本访问期间，会见了日本首相安倍晋三。会晤期间，首任总统强调了日本投资资金在哈萨克斯坦的作用。2019年初，日本公司的投资额为59亿美元，而在哈的日本合资公司数量也达到了70家。 哈萨克斯坦计划2019-2021年度年吸引约10亿美元的投资。”

安东·布盖恩科认为，日本对哈萨克斯坦的投资将加强两国间的贸易合作。

“例如，2018年的贸易额增长了54％，达到了20亿美元。安倍晋三也指出了文化联系对于发展双边贸易关系的重要性。 他认为，‘人际关系的扩大将推动经济和商业关系的进一步发展’，并强调有必要进一步改善哈萨克斯坦的商业环境。” 安东·布盖恩科说。

值得一提的是，此次访问期间日本筑波大学向首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫颁发了名誉博士学位。

【编译：阿依波塔】