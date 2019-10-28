特朗普宣布“伊斯兰国”最高头目巴格达迪在美军袭击中自杀身亡

哈通社/华盛顿/10月28日--美国总统特朗普27日宣布，极端组织“伊斯兰国”最高头目阿布·贝克尔·巴格达迪已在美军于叙利亚西北部进行的一次针对他的夜间军事行动中自杀身亡。

据新华社消息，特朗普当天上午在白宫发表公开讲话宣布这一消息。他说，在美国特种部队26日晚于叙西北部进行的一次军事行动中，巴格达迪被逼入一个坑道尽头，随即“引爆自杀式炸弹背心身亡”。

特朗普说，随后进行的检测确认，身亡者是巴格达迪本人。

他还说，有“大量”巴格达迪的追随者在此次袭击中死亡，美军并无人员损失，美军还从此次行动中获取大量与“伊斯兰国”相关的高度敏感信息。

特朗普说，此次行动约在两周前启动，显示出美国对于持续打击包括«伊斯兰国»在内恐怖主义势力的决心。

他还在讲话中感谢俄罗斯、土耳其、叙利亚、伊拉克和叙利亚库尔德人在此次军事行动中提供的帮助。

“伊斯兰国”于2014年占领伊拉克摩苏尔后，巴格达迪在摩苏尔努里清真寺宣布建立一个横跨伊拉克和叙利亚的“哈里发国”。此后多次传出巴格达迪死讯，但均未获得证实。“伊斯兰国”曾于今年4月发布疑似巴格达迪的视频，视频中他承认“伊斯兰国”在叙利亚战事中受挫。

特朗普今年3月下旬宣布“伊斯兰国”已完全丧失在叙利亚和伊拉克两国的控制区。不过，美国多名前高官近日公开警告“伊斯兰国”有卷土重来的可能。据联合国今年早些时候发布的一份报告，目前在伊拉克和叙利亚的“伊斯兰国”成员仍多达1.8万人。