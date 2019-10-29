哈瑞政府间经济合作委员会会议在瑞士举行

哈通社/努尔苏丹/10月29日 – 哈萨克斯坦与瑞士政府间经济贸易合作委员会第10次会议日前在瑞士伯恩举行。

会议就两国经贸领域合作问题，以及加大瑞士对哈投资等问题进行了讨论。

出席会议的哈萨克斯坦共和国贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫表示，哈萨克斯坦希望能够更多的借鉴瑞士在化学和制药工业、航空和运输物流、工程与机电技术、农业和旅游等领域的丰富经验。

2018年哈萨克斯坦与瑞士之间的相互贸易额超过了30亿美元，最近的14年间，瑞士对哈萨克斯坦的投资额则达到了475亿美元。

苏力坦诺夫还表示，目前哈萨克斯坦对瑞士的出口主要以原材料为主，希望今后能够提升非原材料产品在出口中的比重。

瑞士联邦贸易专员埃尔温·柏林格尔表示，两国之间的经贸关系发展十分稳定，瑞士一直是哈萨克斯坦前三位的投资国家，由40家瑞士企业在石油生产、汽车制造和制药领域与哈萨克斯坦开展合作。

«我们也有兴趣参与哈萨克斯坦的农业发展。众所周知，哈萨克斯坦有望在近期成为中国的重要肉类供应方。我们打算在肉类工业和转基因领域发展与哈萨克斯坦的合作。»他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】