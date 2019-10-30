哈萨克斯坦电影《小家伙》为第七届巴塞罗那亚洲电影节揭幕

哈通社/努尔苏丹/10月30日 – 哈萨克斯坦电影《小家伙》成为第七届巴塞罗那亚洲电影节揭幕电影。

第七届巴塞罗那亚洲电影节将于10月30日至11月10日举行，由哈萨克斯坦导演谢尔盖•德沃尔切沃依执导、戛纳影后萨玛勒•叶斯利亚莫娃领衔主演的剧情片《小家伙》将作为首映影片为电影节揭幕。

巴塞罗那亚洲电影节由西班牙亚洲之家赞助，得到了埃菲社和加泰罗尼亚媒体的支持。从10月30日开始将展映参加各个竞赛单元的大部分影片。

根据哈萨克斯坦外交部消息，戛纳影后萨玛勒•叶斯利亚莫娃将出席电影节开幕式。

总计有来自25个国家的131部故事片参加本届电影节，其中大部分是在2018年至2019年间制作的，此外还有25部短片。

在巴塞罗那Casa Asia（亚洲之家）及哈萨克斯坦驻西班牙大使馆的支持下，除《小家伙》外，还将有5部哈萨克斯坦影片参加电影节。这五部影片分别是《深井》、《格拉尼》、《萨塔什》、《灵魂》和《少女与大海》。

主办方表示，电影节参展电影主题均为日常生活和社会冲突，还有与普通百姓生活相关的题材，将通过不同流派和剧情的电影在本届电影节上得到展示，电影节希望能够展示不同文化和身份带来的挑战，这些问题通过电影得到了普遍反映。

【编译：木合塔尔·木拉提】