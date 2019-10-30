首届公私伙伴关系投资论坛在首都开幕

哈通社/努尔苏丹/10月30日-- 首届公私伙伴关系投资论坛在首都努尔苏丹市开幕。

在论坛议程的框架内，哈萨克斯坦公私伙伴关系中心的领导人与吉尔吉斯坦、乌兹别克斯坦和格鲁吉亚的公私伙伴关系中心的领导人签署了合作备忘录。

该备忘录的签署为我国商业界人士提供了参与外国公共和国家项目的机会。

哈萨克斯坦国家经济部部长鲁斯兰•达列诺夫在论坛开幕仪式上表示：“我认为今天的论坛具有非常重要的意义。通过展示已经完成的工作，我们可以更好地讨论未来的计划。亚洲开发银行、联合国欧洲经济委员会专家、独联体国家、中亚和高加索地区的代表一同前来参加此次论坛。国际专家不止一次强调指出了哈萨克斯坦在该领域的经验，信息、经验以及知识方面我们国家渐渐成为‘公私合作伙伴关系信息库’，我希望能与各国同行一起发展公私伙伴关系。”

同时部长还指出，当今的全球公私伙伴关系已经形成多种模式。

据部长介绍，公私合作伙伴关系是一种公共部门与私人部门互相取长补短的合作模式。世界上有很多成功的公私伙伴关系的例子。 例如，巴黎的埃菲尔铁塔、英吉利海峡隧道和苏伊士运河的建设都是通过公私伙伴关系模式完成的。

公私伙伴关系合作模式框架内，我国正在实施耗资五千亿坚戈的总长66公里的阿拉木图外环公路，价值965亿坚戈的“光明之路”机动汽车过境点等项目。

值得一提的是， “公私伙伴关系以及投资中的ESG因素”首届投资论坛于10月30日至11月1日期间努尔苏丹举行。

【编译：阿依波塔】