阿根廷外交官格罗西当选国际原子能机构新任总干事

哈通社/努尔苏丹/10月31日--据联合国新闻报道，国际原子能机构理事会今天宣布，阿根廷外交官格罗西（Rafael Mariano Grossi）当选该机构新任总干事。预计他将于12月3日上任，任期四年。原子能机构前总干事天野之弥今年七月在任内因病去世。

格罗西自2013年至今一直担任阿根廷驻奥地利大使，以及阿根廷常驻国际原子能机构和其他维也纳国际机构代表。此前，他一直在与该机构代理总干事、来自罗马尼亚的费卢塔竞争总干事一职。

由35个国家组成的原子能机构理事会在10月初就开始了新任总干事的选举工作，在历经多轮投票未果后，格罗西最终在10月29日的闭门票选中获得了24个国家的支持，达到了当选所需的三分之二的多数，费卢塔获得了10个国家的支持，还有一个国家投了弃权票。

这一选举结果还须提交国际原子能机构大会批准通过，由171个成员国代表组成的大会将为此于12月2日召开一场特别会议。

据媒体报道，伊朗核问题是本次总干事选举期间的焦点问题，格罗西在这一问题上成功获得了美国和巴西等国的大力支持。

在当选后召开的记者会上，格罗西在回答记者有关伊朗核协议的问题时强调将“以独立、公平和中立的方式履行职责”。他同时表示，原子能机构的核心任务是“国际和平与安全”，出任总干事是让该机构在国际讨论中发挥更大影响力的机会。

现年58岁的格罗西是一位资深外交官，在不扩散与裁军领域拥有超过35年的专业经验，他曾于2002-2007年间担任国际原子能机构办公厅主任，期间对朝鲜进行了访问，还曾于2010-2013年间出任该机构副总干事。

格罗西将是国际原子能机构自1957年成立以来的第六任总干事。