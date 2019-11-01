哈萨克斯坦肉制品和奶制品产量增幅居欧亚经济联盟首位

哈通社/努尔苏丹/11月1日 – 哈萨克斯坦肉制品和奶制品产量增长率在欧亚经济联盟范围内居于领先地位。

2019年1~9月，哈萨克斯坦共生产130万吨牲畜肉和禽肉，这一数据较2018年同期增长4.8%。

统计显示，这一增幅在欧亚经济联盟范围内居于首位。吉尔吉斯该数据增幅为2%，产量为28.95万吨；俄罗斯增幅为1.7%，产量为1040万吨。

而亚美尼亚和白俄罗斯则在该数据指数上反而有所下滑，2019年这两个国家的肉制品产量分别为6.9万吨和130万吨，各自下降了2.1%和1.7%。

在奶制品方面，哈萨克斯坦在这一产品的产量增幅方面同样位居首位。

2019年1~9月共生产奶制品470万吨，较2018年增长3.1%。

同期，吉尔吉斯的产量为130万吨，增幅2.4%；俄罗斯2420万吨，增幅1.7%；亚美尼亚产量57.49万吨，下滑4.3%，白俄罗斯产量560万吨，下滑0.1%。

报告期内，哈萨克斯坦禽蛋产量下滑了0.1%，产量为42亿颗。

俄罗斯和亚美尼亚同样在这一数据上出现了下滑，分别是340亿颗（下滑0.5%）和6亿颗（下滑1.8%）。

白俄罗斯的产量为27亿颗，增长5.2%，吉尔吉斯为4.444亿颗，增长5.4%。

【编译：木合塔尔·木拉提】