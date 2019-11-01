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    14:15, 01 11月 2019 | GMT +6

    阿斯塔纳枢纽与韩国加强人力资源领域合作

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    哈通社/努尔苏丹/11月1日--阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）管理委员会主席阿里汗•拜缅诺夫与韩国内政和安全部部长申勇(Сhin Yong)举行会面。

    据阿斯塔纳枢纽新闻消息，会谈中，拜缅诺夫指出，韩国在全球信息技术和电子政府领域居于领导者地位。实现创新、信息和技术发展政策的最终目标是该国的公共价值。

    他还指出，创新的目标是提升公民权利，改善社会机制，并发展民主社会。此外，作为阿斯塔纳枢纽的创始国之一，韩国一直以来积极参与这一多边平台的相关工作。

    韩国内政和安全部部长申勇(Сhin Yong)赞扬了该部与阿斯塔纳枢纽之间的合作，并表示有兴趣通过联合举措加强双边合作。

    此外，出席此次会谈的哈萨克斯坦驻韩国大使巴赫特·杜伊森巴耶夫强调了两国战略伙伴关系的高水平，并指出公共服务和信息技术领域是双边合作的重要方向之一。

    当天，阿里汗•拜缅诺夫还与韩国人事管理部部长焕徐钟（Hwan-seo Chong）。会谈中，拜缅诺夫指出，韩国在在人力管理方面的经验引起阿斯塔纳枢纽成员国的极大兴趣。

    同时，焕徐钟提到了两国之间的伙伴关系，并强调了根据精英管理原则选拔和晋升公务员，发展公共服务道德和企业文化的重要性。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 外交 韩国 黄金储备
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