阿斯塔纳枢纽与韩国加强人力资源领域合作

哈通社/努尔苏丹/11月1日--阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）管理委员会主席阿里汗•拜缅诺夫与韩国内政和安全部部长申勇(Сhin Yong)举行会面。

据阿斯塔纳枢纽新闻消息，会谈中，拜缅诺夫指出，韩国在全球信息技术和电子政府领域居于领导者地位。实现创新、信息和技术发展政策的最终目标是该国的公共价值。

他还指出，创新的目标是提升公民权利，改善社会机制，并发展民主社会。此外，作为阿斯塔纳枢纽的创始国之一，韩国一直以来积极参与这一多边平台的相关工作。

韩国内政和安全部部长申勇(Сhin Yong)赞扬了该部与阿斯塔纳枢纽之间的合作，并表示有兴趣通过联合举措加强双边合作。

此外，出席此次会谈的哈萨克斯坦驻韩国大使巴赫特·杜伊森巴耶夫强调了两国战略伙伴关系的高水平，并指出公共服务和信息技术领域是双边合作的重要方向之一。

当天，阿里汗•拜缅诺夫还与韩国人事管理部部长焕徐钟（Hwan-seo Chong）。会谈中，拜缅诺夫指出，韩国在在人力管理方面的经验引起阿斯塔纳枢纽成员国的极大兴趣。

同时，焕徐钟提到了两国之间的伙伴关系，并强调了根据精英管理原则选拔和晋升公务员，发展公共服务道德和企业文化的重要性。

【编译：达娜】