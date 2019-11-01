外长：与联合国合作是哈萨克斯坦外交政策的优先方向

哈通社/努尔苏丹/11月1日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德1日就哈萨克斯坦在联合国的作用发表了个人观点。

外长说：“与联合国合作是我们外交政策的优先方向。多边合作的27年里，哈萨克斯坦与联合国建立了坚定的合作伙伴关系。我国签署加入了联合国的100多项协议和公约，并通过19项项目和在哈萨克斯坦开设联合国附属机构。哈萨克斯坦首任总统对联合国纽约总部的12次访问，以及托卡耶夫总统出席联合国大会第74届会议和联合国秘书长对哈萨克斯坦进行的4次访问展现了高水平的合作关系。”

他还指出，哈萨克斯坦的主要倡议在多次联合国大会上提出。

特列吾别尔德表示，哈萨克斯坦首任总统在联大首次发表演讲时提出了举行亚洲相互信任和措施会议的倡议。亚信会议成立后，证明了其在解决安全问题中的有效性。2020年接任亚信会议轮值主席国期间，哈萨克斯坦将致力于亚信会议的现代化，并努力将其改造为安全和发展领域的区域组织。

“哈萨克斯坦在欧洲和亚洲、南方和北方之间的地缘政治作用不仅是展现我们参与国际与区域进程，也表明了我们的和解与建立信任的能力。”他说。

哈萨克斯坦外长强调，哈萨克斯坦在阿拉木图举行的伊朗核问题会议和叙利亚问题阿斯塔纳进程中的和解努力得到了国际社会的认可。

“在联合国的工作中，我们展现了支持和平、安全、发展和人权的作用。”哈萨克斯坦外长说。

【编译：小穆】