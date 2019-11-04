首任总统纳扎尔巴耶夫与突厥斯坦市民会面

哈通社/突厥斯坦/11月4日 —— 正在对突厥斯坦州进行工作视察的首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫4日出席了在市中心广场举行的文艺活动。

纳扎尔巴耶夫在讲话中说：“独立以来，将突厥斯坦设为首府一直是国家工作人物之一。已故领导人们也一直都考虑着这个问题。上世纪，为成立突厥斯坦共和国，在这里进行了很多工作。在哈萨克历史中，这里是神圣的土地。我们的21个可汗，以及苏丹和历史名人都安葬在这里。独立以后，我注重关注了古城的发展问题。现在，时机已到。我们已将突厥斯坦设为突厥斯坦州的首府，接下来该城市将得到发展。众所周知，突厥斯坦是突厥世界的摇篮。我相信南方的乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦等兄弟国家也会参与城市的发展进程。”

首任总统还指出，相信突厥斯坦将发展成为大都市。

“在庆祝突厥斯坦1500周年之际，该城市成为了州首府。当前，哈萨克斯坦已有超过百万人口的阿拉木图、努尔苏丹和奇姆肯特等3大城市。这些城市的经济、文化和其他领域将得到进一步的发展。国家也会继续这一发展趋势。未来，我国大都市数量将不断增加。” 纳扎尔巴耶夫说。

【编译：小穆】