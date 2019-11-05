儿童基金会：各国政府应接纳滞留在叙利亚的外国儿童以免为时已晚

哈通社/努尔苏丹/11月5日--据联合新闻报道，儿童基金会执行主任福尔5日发表声明指出，叙利亚东北部最近冲突升级，这应当再次提醒各国政府，遣送滞留在该地区的外国儿童是燃眉之急，否则将为时已晚。她呼吁，各国政府现在有责任和机会做正确的事情，将这些儿童及其父母遣送回国，让他们可以得到适当的照顾，并免受暴力和虐待。

据儿童基金会估计：来自60多个国家的近2万8000名儿童，其中包括来自伊拉克的近2万名儿童，仍被困在叙利亚东北部的流离失所者营地中。这些儿童中有80％以上年龄在12岁以下，50％年龄在5岁以下。至少有250名男孩被拘留，有些甚至只有9岁，实际被拘留儿童人数可能要高得多。

据儿童基金会了解，至少有17个国家已经遣返了650多名儿童，其中许多人现在与家庭成员住在一起，有些儿童还与母亲一道返回。这些儿童现在很安全，可以上学，并且可以从战争的创伤中恢复过来。

儿童基金会为其中一些儿童回返者提供了支持，包括帮助他们重返亲属大家庭和社区。

福尔对这些国家表示赞扬。她说，“他们的行动以及儿童基金会在世界各地支持受武装冲突影响的儿童、家庭和社区方面的长期经验表明，只要有意愿，什么事情都办得到。然而，这些国家的行动仍然是例外。我们要向各国政府传达的信息是明确的：你们应始终将儿童的最佳利益作为首要考虑。”

儿童基金会仍对滞留在叙利亚东北部营地和拘留中心内的外国儿童以及该地区成千上万叙利亚儿童的安全和福祉深感担忧，其中有4万名叙利亚儿童因最近的冲突而流离失所。这些儿童在恶劣的条件下挣扎求生，一些人因暴力而与家人失散，甚至受伤或残疾。所有这些儿童都极为脆弱，迫切需要保护，免受进一步的伤害。