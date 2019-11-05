政府副总理下达任务降低母婴死亡率

哈通社/努尔苏丹/11月5日-- 据总理官网消息，哈萨克斯坦共和国政府副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫日前就减少母婴死亡率问题召开了电视电话会议。

哈萨克斯坦卫生部副部长哈玛勒詹·纳德尔沃就该问题采取的措施进行了工作汇报。

卫生部副部长指出，近3年来，阿拉木图州、卡拉干达州、东哈州、阿特劳州、曼格斯套州和阿克托别州的母婴死亡率出现上升情况。

纳德尔沃表示，为改善妇幼卫生服务状况，正在采取一系列措施以降低母婴死亡率。其主要方向为，足额配备医护人员和设施设备、标准化卫生服务、数字化服务以及孕妇咨询指导等。然而医护人员的缺少和设备的不完善使落实力度不容乐观。

此外，会议期间，“SK-Pharmacy”制药公司管理委员会负责人别热克·沙尔普表示，我国各个医疗机构目前的药物欠款总额达195亿坚戈，其中170亿坚戈是今年的药物费用。

根据会议结果，政府副总理下达了一系列工作任务。

副总理强调了医疗卫生工作人员及时回应患者、完善设施设备、增加医护人员数量以及不断提高医护人员的专业水平、做出孕妇登记表等工作在降低母婴死亡率方面的重要作用。

同时，他还指示卫生部和各地方政府于12月1日前结清各医疗机构的药物欠款，并指示“SK-Pharmacy”公司继续保障2020年的药物供应。

值得一提的是，托卡耶夫总统此前在进一步发展首都会议期间就有关解决药物供应下达了工作任务。

【编译：阿依波塔】