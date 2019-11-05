哈通社/努尔苏丹/11月5日-- 俄罗斯各领域专家将出席“阿斯塔纳俱乐部”第五届会议。

一如既往，一直积极参与该俱乐部往届会议的俄罗斯战略研究所所长米哈伊尔·弗拉德科夫、俄罗斯联邦国家发展委员会主席、金砖国家研究委员会等俄罗斯各领域专家将出席“阿斯塔纳俱乐部”第五届会议。

总的来说，此次会议将吸引来自美国、西班牙、意大利、日本、塞尔维亚、奥地利、挪威、中国、吉尔吉斯斯坦、印度、比利时、阿富汗、瑞典、韩国、英国、以及哈萨克斯坦和俄罗斯等国家的50多名专家人员参会。

就地区安全和地缘政治问题进行探讨的大型会议将于12月11日和12日在“纳扎尔巴耶夫中心”举行。

此次会议的主题将是“大欧亚：在全球合作新模式的道路上”。

会议期间，专家将以美国、中国和俄罗斯之间紧张局势的升级、贸易保护主义和民粹主义情绪的增强以及伊朗和朝鲜的新争端等问题作为背景发表观点。

首任总统纳扎尔巴耶夫提出的“建立大欧亚：合作的新模式”主题框架下的建立欧亚合作的未来结构会是此次会议优先关注的方向之一。

“阿斯塔纳俱乐部”会议由哈萨克斯坦共和国首任总统基金会和世界经济与政策研究所一同组织。

哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫将出席会议并就未来计划发表讲话。

从首届“阿斯塔纳俱乐部”会议至今，一共有来自200多个国家的40多名专家参加了会议。

【编译：阿依波塔】