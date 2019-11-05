纳扎尔巴耶娃会见乌兹别克斯坦参议院议长

哈通社/努尔苏丹/11月5日 —— 据参议院（议会上院）消息，哈萨克斯坦参议院议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃5日在首都会见乌兹别克斯坦最高会议参议院（议会上院）议长谭兹伊拉·纳尔巴耶娃。

会谈中，双方注重关注了进一步扩大双边合作问题。

纳扎尔巴耶娃指出，乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦在中亚地区的重要战略和贸易伙伴。她同时还强调，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫和乌兹别克斯坦总统米尔季约耶夫为双边合作关系的发展做出了巨大贡献。

据她介绍，2018年全年，两国之间的双边贸易总额增长25%，达到了25亿美元。

“为达到目标，应继续推动这一领域的工作，将双边贸易总额增至50亿美元。”纳扎尔巴耶娃说。

哈萨克斯坦参议院议长指出，哈乌两国在投资、能源、旅游、过境运输，以及地区间和边境地区合作领域有着巨大的潜力。

乌兹别克斯坦参议院议长表示，哈萨克斯坦是乌兹别克斯坦最信任的合作伙伴。

“两国人民有着共同的历史文化根源，各领域发展也有着共同之处。乌兹别克斯坦高度重视与哈萨克斯坦之间的友好关系。” 纳尔巴耶娃说。

双方在会谈中指出，应进一步推动议会间合作关系的发展，并尽快成立议会间合作委员会。

最后，双方签署了2019-2020年哈乌参议院合作发展联合路线图。

【编译：小穆】