纳扎尔巴耶夫召开新闻发布会总结突厥斯坦州视察结果

哈通社/努尔苏丹/11月5日 —— 据首任总统新闻处消息，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫5日下午召开面向国内外记者的新闻发布会，总结了此次对突厥斯坦州进行的工作视察结果。

纳扎尔巴耶夫表示，突厥斯坦州成立后，首府突厥斯坦市开始新建起了医院、学校、酒店、国际机场和其他各种基础设施。

“当地政府在一年的时间内完成了很多工作。明年，我们计划邀请乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦领导人举办峰会。若这些国家领导人确认出席，我们可能在突厥斯坦举行该峰会。哈萨克斯坦人民支持突厥斯坦的发展。每一栋房和每一个城市都是哈萨克斯坦的财富。首都建设曾也遇到过资金问题。而目前，努尔苏丹每年为国家财政带来着成千上万的收入。”首任总统说。

新闻发布会上，纳扎尔巴耶夫指出了推动该地区旅游潜力发展的重要性。

“我们应吸引更多的游客来到这里。突厥斯坦是突厥世界的摇篮。此外，旅游业是经济发展的主要部分。这里有着很多博物馆和历史遗迹。目前，‘库勒托别’历史公园工程正在进行当中。”首任总统说。

【编译：小穆】