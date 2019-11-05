印度首都新德里的空气污染创三年来新高

哈通社/努尔苏丹/11月5日 —— 据美国媒体报道，星期日，印度首都和周边地区笼罩着浓重的有毒雾霾，导致当地居民眼睛灼痛，喉咙痛，呼吸急促。

新德里的污染水平创下三年来的新高。由于能见度低，新德里国际机场有37架航班被迫改道。

中央污染控制委员会（CPCB）表示，星期天当地时间下午4时，首都新德里平均空气质量指数（AQI）达到494，这是2016年11月6日以来的最高值。那天的AQI指数是497。

空气质量指数低于50时被认为是良好的，低于100时则是令人满意的。

AQI在301到500之间被认为对所有人群都是“危险的”，超过500则无法测量了。

德里首席部长阿尔文德·凯杰里瓦尔（Arvind Kejriwal）在推特上表示，污染水平“难以忍受”，并敦促中央政府进行干预。

新德里被绿色和平组织（greenpeace）和空气视觉组织（AirVision）评为世界上污染最严重的城市。每年的这个时候通常会受到更严重的污染。随着冬天的临近，农民们通过燃烧灌木清理田地，空气质量明显恶化。此外，为庆祝印度教最大的节日排灯节，该地区各地燃放鞭炮冒出的烟雾也使污染更加严重。

当地政府已下令所有学校和学院至少在星期二之前关闭。在这个拥有1800多万人口和880万注册机动车的城市里，司机们被要求在11月15日之前遵守限号限行计划。根据这项计划，汽车只能在与车牌尾号相对应的单双日子里行驶。