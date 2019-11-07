《通过世界儿童之眼看哈萨克斯坦》少儿绘画比赛颁奖典礼在外交部举行

哈通社/努尔苏丹/11月7日-- 据外交部官网消息，首届《通过世界儿童之眼看哈萨克斯坦》国际少儿美术绘画比赛获奖者颁奖典礼日前在哈萨克斯坦外交部举行。

驻哈萨克斯坦的外交使团团长、哈萨克斯坦和外国艺术界代表、来自国内外的有才少年以及媒体代表参加了颁奖活动。

首届，《通过世界儿童之眼看哈萨克斯坦》主题比赛的目的是让全世界少年儿童认识哈萨克斯坦，对哈萨克斯坦的人文地理进行了解，与此同时启发少年儿童的创作能力。

来自阿塞拜疆、白俄罗斯、日本、意大利、哈萨克斯坦、俄罗斯、土耳其以及其他国家地区的7-16岁之间的少儿参加了此次比赛。

根据比赛规则，参赛小画家们可以根据«哈萨克民间故事和传说»、«哈萨克历史»、«哈萨克斯坦自然风光»、«哈萨克斯坦圣地»、«哈萨克的传统节日»和«哈萨克的民族传统»等主题进行创作。

颁奖典礼期间，比赛组织方向优秀作品作者颁发了奖状和纪念品，并举办了画展。

颁奖典礼上发表讲话的哈萨克斯坦外交部副部长罗曼•瓦西连科指出，《通过世界儿童之眼看哈萨克斯坦》美术绘画比赛为进一步宣传哈萨克斯坦起到了积极作用，而各国小朋友们的积极参与也显示了他们对哈萨克斯坦的浓厚兴趣。同时他表示，希望这个比赛能每年定期举行，参赛选手能越来越多。最后他代表哈萨克斯坦外交部祝贺获奖选手，并祝愿他们取得更多更好的成绩。

【编译：阿依波塔】