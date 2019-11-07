演员穆哈麦迪亚尔沃娃的追悼告别仪式在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/11月7日-- 哈萨克斯坦话剧、电影演员热艾莎·穆哈麦迪亚尔沃娃的追悼告别仪式7日在阿拉木图举行。

追悼告别仪式在阿拉木图市以哈比特•穆斯列珀夫命名的青少年儿童学术剧院举行，我国多名话剧和电影演员、知识分子代表、城市居民和其他社会各界人士出席。

从首都努尔苏丹市特意前来参加告别仪式的社会功勋人士玛迪·阿尔特哈利耶夫在追悼告别仪式上宣读了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的慰问信。

总统在慰问函中写道：“我就著名话剧和电影演员、文化领域功勋人士热艾莎·穆哈麦迪亚尔沃娃的去世向大家表示慰问，我的悲伤与大家同在。热艾莎·穆哈麦迪亚尔沃娃多年来在话剧舞台上为观众带了出色的表演，出演了一系列电影的主角，从而成为了深受观众喜爱的演员。她的名字和美丽的容颜将永存在观众心中。”

据了解，哈萨克斯坦著名话剧和电影演员热艾莎·穆哈麦迪亚尔沃娃于1939年7月11日在塞梅州出生。在其演艺生涯，她为哈萨克斯坦话剧和电影业的发展做出了巨大贡献 ，并在人民群众心中留下了深刻的印象。

热艾莎·穆哈麦迪亚尔沃娃出演的“我的名字叫霍佳”已成为哈萨克经典影片之一。除此之外，演员还有“我的孩子”、“童年之旅”、“我的姐姐”等30多部影片。

据悉，热艾莎·穆哈麦迪尔沃娃5日在阿拉木图逝世，享年80岁。