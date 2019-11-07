韩国总统会见亚通组织成员社代表

哈通社/努尔苏丹/11月7日 —— 据韩联社报道，韩国总统文在寅7日在青瓦台接见韩国联合通讯社（韩联社）社长赵成富等亚洲太平洋通讯社组织（亚通组织，OANA）成员社代表，具体包括中国新华社、日本共同社、俄罗斯塔斯社在内的28国32家通讯社代表。

文在寅表示，韩半岛和平是共建共同繁荣和平共同体的起点，半岛和平之路再艰难坎坷也要坚持走下去。他感谢各国通讯社将韩国政府自平昌冬奥会以来为实现半岛和平所付出的努力向全世界传播。

文在寅说，全世界人通过这些新闻报道见证了韩半岛和平进程中具有历史意义的伟大时刻，包括三次韩朝首脑会谈、两次朝美首脑会谈、韩朝美领导人板门店聚首等。亚通组织成员社对韩半岛和平的关注与支持将有助于实现韩半岛和平。

文在寅还就《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）达成一致予以高度评价，称这与韩国政府正在推进的“以人为本”的和平共同体一脉相承，将为建立互惠开放的贸易体系、实现经济共同体奠定基石。

文在寅还祝愿韩联社主办的第十七届亚通组织全体大会取得圆满成功，并呼吁各方对即将在釜山举行的韩国-东盟特别峰会和第一届韩国-湄公河流域国家峰会予以关注和支持。

据悉，亚洲太平洋通讯社组织于1961年在联合国教科文组织的倡议下成立。截至目前，组织成员包括哈萨克国际通讯社（哈通社）、中国新华社、阿联酋通讯社、俄罗斯塔斯社、日本共同社和时事通信社、越通社在内的35个国家的43家通讯社。