气候变化：科学家警告全球面临气候危机

哈通社/努尔苏丹/11月7日 —— 据BBC消息，最新一项研究指出，全球正面临气候危机。超过11000名科学家认可这项研究。

这项研究基于40年来的数据，指各国政府都未能解决气候危机。没有持续深层次的改变，全球将面临难以言说的人类苦难。

卫星数据显示，上个月是有记录以来最热的10月。而这项新研究称，仅仅测量全球表层温度不足以描述全球过热的真正危险。所以研究者们囊括了一系列数据，他们认为这些代表了过去40年气候变化的一系列重要指征。

这些指征包括人类和动物数量的增长、人均肉类产量、全球树木覆盖面积的减少及化石燃料消耗。

但一些领域也有进步。例如，可再生能源显著增加，风能和太阳能的消耗量每10年增长373%，但仍比2018年化石燃料使用量少28倍。

研究人员表示，这些重要的指标都在朝着错误方向发展，并导致气候出现危机。

主要研究者、悉尼大学学者纽瑟姆（Thomas Newsome）称：“危机意味着，如果我们不通过减少碳排放、牲畜产量、土地开发和化石燃料消耗等方式来应对气候变化，其影响可能会比我们迄今所经历的更严重。”

“这可能意味着，地球上有些地方不再适合人类居住。”

这份报告有什么不同？

这项研究呼应了包括政府间气候变化专门委员会内的科学家此前警告。研究者呈现了清晰简单的图像，里面有更多指标，可以让公众和政府明白，应对不力威胁极大。

这份报告的不同之处在于，虽然情况糟糕，但并非毫无希望。研究人员指出应该立即在六个领域采取行动，或许能产生重大影响。

这六个领域是：

能源 ：政客们应该征收足够高昂的碳排放税，阻止使用化石燃料。他们应该停止补贴化石燃料公司，实施大规模节能措施，同时用可再生能源代替石油和天然气。

：政客们应该征收足够高昂的碳排放税，阻止使用化石燃料。他们应该停止补贴化石燃料公司，实施大规模节能措施，同时用可再生能源代替石油和天然气。 短期污染物 ：包括甲烷、氢氟烃和煤烟。研究人员称，限制这些污染物排放可能在未来几十年内让短期变暖趋势放缓50%。

：包括甲烷、氢氟烃和煤烟。研究人员称，限制这些污染物排放可能在未来几十年内让短期变暖趋势放缓50%。 自然 ：停止开垦土地，恢复森林、草地和红树林，这些植物都有助于吸收二氧化碳。

：停止开垦土地，恢复森林、草地和红树林，这些植物都有助于吸收二氧化碳。 食物 ：研究人员表示，需要改变饮食结构，让人们多吃植物产品，少食用动物产品。减少食物浪费也很重要。

：研究人员表示，需要改变饮食结构，让人们多吃植物产品，少食用动物产品。减少食物浪费也很重要。 经济 ：减少经济对碳燃料的依赖。

：减少经济对碳燃料的依赖。 人口：需要稳定全球人口数量，目前每天增长约20万。

全球抗议有何影响？

来自153个国家的大约11000名科学家赞同这项研究，所有细节都已经在网上公布。

纽瑟姆称：“我们的排放不断增长，温度一直在升高，我们知道这些已经40年了，但还未采取行动。不需要很聪明你就应该知道，这是一个问题。”

由于多次气候会议都未产出有意义的行动，研究人员感到厌烦。但他们认为，日益增长的全球抗议带来了希望。

“最近全球关注增加，我们深受鼓舞。政府们在制定新政策，学生罢课，诉讼在进行，草根公民运动在要求改变。”

人口增长问题

控制人口增长的想法极具争议，联合国人员也认为该想法太棘手。研究员称，应该认真探讨人口问题。

“这当然是一个具争议性的话题，但我认为考虑到人类对地球的影响，应该探讨人口问题。”纽瑟姆说。

“在展示这些结果时，看看一些积极的方面很重要。我们从这些数据中得出更积极的结论是，现在全球出生率略有下降。”