托卡耶夫总统：哈俄农业部应加强推进合作项目

哈通社/努尔苏丹/11月8日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7日在俄罗斯鄂木斯克市举行“边境地区合作发展问题”第16届哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛期间表示，哈俄两国农业部应积极互动，一同推进合作发展。

托卡耶夫总统表示：“两国农业部应积极互动，以确定预期效益。 众所周知，农业是任何国家经济中最重要的部分之一，国家相关机构会特别关注这一领域。为保障合作项目的顺利推进，两国农业部和相关部门应积极互动，共同解决出现的问题和行政障碍。”

总统强调指出，为确保相关部门能迅速解决出现的问题，建议制定部门间互动计划书。同时，在动植物检疫领域的联合项目应在中央政府和地方政府管辖内进行。

“两国在科研成果和其他领域也应开展经验交流项目。我认为，在两国领先高等教育机构也可以实施联合项目，以提高专业能力。协调适用的执法实践不仅有益于提高我国专家的能力，同时还能保障消费者的安全。共同生产农业原材料也是具有合作潜力的方向之一，哈俄两国在进入中国市场方面拥有丰富的经验，如果能在该领域开展合作项目也会取得不错的成绩。”托卡耶夫总统说道。

【编译：阿依波塔】