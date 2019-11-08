哈萨克斯坦-俄罗斯青年论坛圆满成功

哈通社/鄂木斯克/11月/8日--哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长达吾然•阿巴耶夫出席哈俄青年论坛总结会议。

在俄罗斯鄂木斯克召开的总结会议上发表讲话的达吾然•阿巴耶夫表示：“我想对俄罗斯组织方表示感谢，论坛组织的非常成功。2019年为现在和未来的青年政策奠定了良好的基础。正如大家所知，2019年是我们的‘青年年’，俄罗斯在阔斯塔奈举行的论坛期间也对我们提供了非常大的支持。明年将会是哈萨克斯坦的‘志愿者年’，因此我相信我们的合作将会继续开展下去。同时，明年我们也会共同庆祝卫国战争胜利75周年。”

新闻和社会发展部部长指出，该论坛的组织为两国青年共同讨论当前面临的首要问题、勇敢倡议和说出心中的想法、实现自己的目标以及交流经验方面提供了绝佳机会。

据悉，总结会议框架之内，两国非政府青年组织间共签署7份双边协议。

除此之外，双方就落实一系列志愿活动、发展农村创业领域联合计划以及其他项目方面达成了共识。

值得一提的是，两国国家机关和非政府组织代表、志愿者、高校大学生、记者和博主参加了此次在第16届哈-俄地区间合作论坛框架内举行的首届哈-俄青年论坛。

【编译：达娜】