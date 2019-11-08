哈萨克斯坦-挪威外交部磋商会议在首都举行

哈通社/努尔苏丹/11月8日 —— 据外交部新闻消息，哈萨克斯坦与挪威外交部之间政治磋商会议7日在首都努尔苏丹举行，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼•瓦西里恩科和挪威外交部国务秘书奥登•哈尔沃森共同主持召开会议。

会上，双方就两国政治与经贸合作现状和前景，以及共同关心的区域和国际热点问题深入交换了意见。

双方共同指出，旨在加强双边政治对话的相互访问将为两国合作关系发展带来新的动力。

会议还就加强两国议会间和政党间合作，以及推动经贸、油气、农工综合体和交通运输领域合作发展问题进行了讨论。

此外，双方还就在欧亚大陆有效落实“一带一路”项目、联合打击国际恐怖主义和保障区域安全问题进行了深入讨论。

挪威外交部国务秘书高度评价了哈萨克斯坦为阿富汗局势提供的帮助，以及为阿富汗青年和妇女提供的教育项目、和平解决叙利亚局势阿斯塔纳进程和“朱桑”人道主义救援行动的成果。

哈萨克斯坦外长就挪威在国际社会上对哈萨克斯坦的倡议支持，以及在我国建立国际原子能机构低浓缩铀银行做出的巨大贡献表示了感谢。

最后，双方就借鉴挪威维和经验，以及在这一领域加强合作问题达成了共识。