中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:45, 13 11月 2019 | GMT +6

    玻利维亚第二副议长宣布自己为临时总统

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/11月13日--在玻利维亚前总统莫拉莱斯辞职后不到两天，反对派参议员珍妮娜·阿涅斯（Jeanine Áñez）12日宣布，自己将担任临时总统一职，尽管由于莫拉莱斯所在政党的抵制，这一任命在议会缺乏足够的法定人数的支持。

    据路透社报道，玻利维亚参议院第二副议长阿涅斯12日宣布，鉴于总统埃沃·莫拉莱斯（Evo Morales）辞职，她将担任临时总统一职，但是这一任职并未进行正式投票。

    她说：“根据宪法，我将立即承担国家总统的职位，我保证将采取一切必要措施为国家带来和平。” 同一天，玻利维亚国家法院宪法法庭证实了阿涅斯在12日晚上自称成为临时总统。

    阿涅斯表示，将在新的选举委员会成立后举行总统选举，新的选举预计将于明年1月22日举行。

    就在同一天，玻利维亚前领导人莫拉莱斯乘坐墨西哥专机抵达墨西哥，在机场，他感谢墨西哥“挽救了他的生命”，给予其政治庇护。同时，他再次指责他的竞争对手在上个月一场有争议的选举后，通过“政变”将他赶下台，并承诺将继续其政治“战斗”。

    据《纽约时报》的报道，11日白天，抢劫和暴力仍在玻利维亚多个城市蔓延，阿涅斯要求军队和警察共同在首都拉巴斯的街道巡逻以恢复秩序，军方迅速作出反应，派遣军队上街，并在重要基础设施（如电力和水厂）周围建立了防御阵地。到12日早上，拉巴斯的街道已基本恢复安静。

    标签:
    国际 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!