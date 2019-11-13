玻利维亚第二副议长宣布自己为临时总统

哈通社/努尔苏丹/11月13日--在玻利维亚前总统莫拉莱斯辞职后不到两天，反对派参议员珍妮娜·阿涅斯（Jeanine Áñez）12日宣布，自己将担任临时总统一职，尽管由于莫拉莱斯所在政党的抵制，这一任命在议会缺乏足够的法定人数的支持。

据路透社报道，玻利维亚参议院第二副议长阿涅斯12日宣布，鉴于总统埃沃·莫拉莱斯（Evo Morales）辞职，她将担任临时总统一职，但是这一任职并未进行正式投票。

她说：“根据宪法，我将立即承担国家总统的职位，我保证将采取一切必要措施为国家带来和平。” 同一天，玻利维亚国家法院宪法法庭证实了阿涅斯在12日晚上自称成为临时总统。

阿涅斯表示，将在新的选举委员会成立后举行总统选举，新的选举预计将于明年1月22日举行。

就在同一天，玻利维亚前领导人莫拉莱斯乘坐墨西哥专机抵达墨西哥，在机场，他感谢墨西哥“挽救了他的生命”，给予其政治庇护。同时，他再次指责他的竞争对手在上个月一场有争议的选举后，通过“政变”将他赶下台，并承诺将继续其政治“战斗”。

据《纽约时报》的报道，11日白天，抢劫和暴力仍在玻利维亚多个城市蔓延，阿涅斯要求军队和警察共同在首都拉巴斯的街道巡逻以恢复秩序，军方迅速作出反应，派遣军队上街，并在重要基础设施（如电力和水厂）周围建立了防御阵地。到12日早上，拉巴斯的街道已基本恢复安静。