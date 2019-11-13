哈萨克斯坦医疗日活动在比什凯克开幕

哈通社/比什凯克/11月13日-- 哈萨克斯坦医疗日活动在比什凯克正式开始。我国卫生部部长耶勒詹•比尔塔诺夫率团（100多名代表）参加为期两天的医疗日活动。

在开幕式上发表讲话的比尔塔诺夫表示，此类活动在推进两国合作事宜的发展、历史和文化根源的共同性以及加强两国关系中具有非常重要的作用。

据部长介绍，根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，我国政府计划增加对医疗卫生领域的拨款资金。我国当前对医疗卫生领域的拨款资金占国内生产总值的3.2%， 计划2020年至2025年期间将这一数据提高至5%。与此同时，根据首任总统纳扎尔巴耶夫的指示，2025年之前将急救和社会医疗支出占比会提高至60%。

除此之外，卫生部部长还指出，通过国家的支持和相关领域工作人员的辛勤付出，过去五年，我国的母婴死亡率下降了2.6倍、结核病死亡率下降5.4倍、血液病死亡率减少2.5倍、其他受伤情况出现的死亡率下降了7.2倍。

他表示，可以通过“健康”国家计划对体制进行必要的调整，以提高医疗服务的效率和可实施性。

【编译：阿依波塔】