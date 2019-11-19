哈萨克斯坦大使向埃塞俄比亚总统递交国书

哈通社/亚的斯亚贝巴/11月19日—据外交部新闻消息，哈萨克斯坦驻埃塞俄比亚大使巴尔勒拜·萨德科夫日前向该国总统萨赫勒沃克·祖德递交国书。

递交仪式结束后的会谈中，双方就两国友好和建设性的合作关系，以及双边合作的现状和前景等进行讨论，并强调了扩大经贸和投资合作共同利益的重要性。

会谈期间，哈萨克斯坦大使就托卡耶夫总统国情咨文中的主要内容，哈萨克斯坦国内外政策的优先方向等进行介绍，并提出了扩大双边政治经济合作的相关建议。

埃塞俄比亚总统萨赫勒沃克·祖德祝贺哈萨克斯坦在其首任总统纳扎尔巴耶夫领导下成功进行的政治和经济改革，同时对新任总统托卡耶夫提出的目标和宗旨表示信心。她还表示，埃塞俄比亚方面希望与哈萨克斯坦在所有互动领域发展双边关系。

值得一提的是，哈萨克斯坦与埃塞俄比亚于2011年9月5日正式建立外交关系。

2018年，两国之间的双方贸易额达8.64万美元（出口额-400美元，进口额-8.6万美元）。哈萨克斯坦主要向埃塞俄比亚出口轧制扁钢、非合金和合金不锈钢，而从该国进口鲜花、咖啡、皮革等商品。

【编译：达娜】