哈萨克投资国有公司代表前往意大利参加论坛

哈通社/的里雅斯特/11月25日-- 第三届中欧合作论坛“一带一路”中欧商业合作与机遇论坛日前在意大利的里亚斯特举行。

据哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司消息，来自世界20多个国家的100多名代表参加了此次论坛。

论坛期间，参会代表就意大利在发展交通和基础设施、城市以及的里雅斯特国际海港方面的经验进行了探讨。

来自意大利的政治和商界代表，中亚和东南亚的工业联盟、投资吸引机构和国际金融机构代表参加了此次活动。

意大利是哈萨克斯坦主要对外贸易合作伙伴之一，也是重要投资来源国。

哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司代表在会议框架内，向参会代表介绍了哈萨克斯坦在运输和物流方面推出的投资政策。

会议期间发表讲话的论坛组织方代表表示，哈萨克斯坦或将因优越的地理位置可以在基础设施领域成为连接东方和西方的交流平台。

据悉，当前在哈萨克斯坦坦已注册的意大利投资公司约有270家。自哈萨克斯坦独立以来，意大利共向我国投资87亿美元。除此之外，2019年哈意两国之间的双边贸易额达67亿美元。

【编译：阿依波塔】