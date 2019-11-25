哈萨克斯坦影片获巴塞罗那亚洲电影节大奖

哈通社/阿拉木图/11月25日-- 据哈萨克电影制片厂消息，哈萨克斯坦电影《少女与海》在巴塞罗那亚洲电影节(Barcelona Asian Film Festival)荣获最佳影片奖。

据悉，这部社会题材的故事片讲述了一个名叫迪娜拉•莎莉珀娃的少女的真实故事。迪娜拉本人出演了主角。尽管患有脑瘫，她依然不肯屈服于命运，坚强的生活，并渴望组建一个家庭。

值得一提的是，该影片此前在英国伦敦举行的罗姆福德电影节中获得了最佳女主角奖，在巴什科尔托斯坦举行的电影节中获得了“社会和激励电影”单元特别奖和“为梦想的实现”两项奖。

与此同时，哈萨克斯坦导演胡阿特·阿赫梅托夫执导的影片《灵魂》也在该电影节获得“最佳剧本”奖。

电影《灵魂》讲述了一名热爱治学和科学的孤独老年人和一名孤儿的经历。哈萨克斯坦功勋人士、演员阿萨纳勒•阿西莫夫也曾在阿纳帕市举行的电影节中因出演该电影男主获得了最佳男主角奖。

此外，哈萨克斯坦电影制片厂作品《深井》和《濒临边缘》也参加了电影节。

来自亚洲25个国家的100多部电影参加了此次巴塞罗那亚洲电影节。

【编译：阿依波塔】