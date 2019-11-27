托卡耶夫：哈萨克斯坦是吉尔吉斯斯坦最大投资国之一

哈通社/努尔苏丹/11月27日 —— 哈萨克斯坦总统托卡耶夫27日在比什凯克出席哈吉最高国家间理事会第五次会议时表示，哈萨克斯坦是吉尔吉斯斯坦最大投资国之一。

总统在讲话中说：“共同边界、交通基础设施和欧亚经济联盟框架下的相互合作是哈吉合作关系的优先方向。由于该原因，哈萨克斯坦成为了吉尔吉斯斯坦最重要的贸易伙伴之一。”

托卡耶夫还强调，哈萨克斯坦是吉尔吉斯斯坦在中亚国家当中最大贸易伙伴。

“双边贸易额连续3年呈现增长趋势。2015-2018年，双边贸易量增长30%，已达9亿美元。此外，哈萨克斯坦已成为吉尔吉斯斯坦最大投资国之一，已向吉国经济投资了10亿美元资金。”

据总统介绍，目前共有2千多家哈吉合资企业在吉尔吉斯斯坦境内运营当中，主要在矿产、再加工、建筑、贸易、银行业和通讯领域。

“这些投资企业积极参与吉尔吉斯斯坦社会生活，并为创造新的工作岗位，以及引进技术和投资资金带来了有利影响。我相信吉尔吉斯斯坦政府将继续为哈萨克投资商提供支持，并为他们创造良好的环境。”托卡耶夫说。

总统还表示，吉尔吉斯斯坦企业家参与的1千多家企业在哈萨克斯坦境内运营当中。此外，两国边境地区合作得到了有效发展。

“这些成果展现出了两国之间合作的特殊地位。”他说。

【编译：小穆】