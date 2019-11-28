普京：集安组织将加强打击恐怖极端主义领域的相互行动

哈通社/比什凯克/11月28日 —— 俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京28日在比什凯克出席集体安全条约组织集体安全理事会会议时表示，组织将加强打击国际恐怖主义和极端主义领域的相互行动。

普京说：“我们认为，应继续推动在集安组织空间确定和消除恐怖主义团队联合行动经验。这跟对恐怖分子基地进行打击和切断资金来源有着紧密关系。我们愿意分享反恐领域的经验。”

据他介绍，打击非法走私毒品领域的联合行动将成为集安组织主要工作方向。

“因此，我们希望主导2021-2025年集安组织打击毒品走私新战略。该战略包括阻止毒品生产和交易，以及加强边检制度领域的实际行动。我们认为，根据集安组织维和潜力，应注重关注支持维和力量高水平备战问题。”俄罗斯总统说。

普京还提议，应制定在联合国维和行动框架下派出集安组织维和部队的法律文件。

据悉，集安组织集体安全理事会会议28日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、塔吉克斯坦总统艾莫马利•拉赫蒙、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬出席。

集安组织集体安全理事会下次会议将于2020年在俄罗斯举行。

【编译：小穆】