驻华大使霍伊什巴耶夫会见电影《音乐家》主制片人

哈通社/努尔苏丹/11月28日—— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华特命全权大使哈毕特·霍伊什巴耶夫日前会见了北京闪亮影业有限责任公司创始人沈建。

会谈期间，双方共同指出了首部哈中合拍电影《音乐家》在世界各地的成功放映。

沈建指出，《音乐家》在洛杉矶举行的“金色银幕奖”的四项大奖：最佳影片、最佳女主角、最佳男主角和最佳音乐。此外，他同时也分享了关于进一步推广电影《音乐家》和与哈萨克斯坦合作伙伴发展联合拍摄电影的计划。

值得一提的是，沈建是该电影的主制片人。此外，在《音乐家》中扮演女房东达娜什的哈萨克斯坦偶像明星阿鲁詹·贾兹勒别科娃获得了“金色银幕奖”的“最佳女主角”奖。

据悉，哈中双方于2017年6月在阿斯塔纳签署了《哈中合作拍摄电影协议》。合拍片《音乐家》是该协议的启动项目，也是中哈两国“一带一路”框架下人文领域合作的重点项目。

中国著名演员胡军、袁泉、剧雪和哈萨克斯坦著名演员艾特占诺夫和贾兹勒别科娃等参演。影片首映仪式于今年5月17日在首都努尔苏丹举行。

影片讲述了中国著名作曲家冼星海的艺术人生。该作曲家卫国战争期间（1941-1943年）期间流落哈萨克斯坦，并与哈萨克伟大作曲家巴赫特詹•巴伊卡达莫夫结下了深厚的友谊。

【编辑：小穆】