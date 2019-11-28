欧亚经济委员会预测哈萨克斯坦经济增长放缓

哈通社/努尔苏丹/11月28日 —— 欧亚经济委员会发布报告称，欧亚经济联盟成员国经济增长呈现放缓迹象。2019年上半年，欧亚经济联盟GDP总量同比增长1％，较2018年上半年增速（2.3%）明显放缓。

据欧亚经济委员会和欧亚开发银行预测，2019年哈萨克斯坦GDP增速为4.2％，2020年为3.2％，2021年为3.3％。在刺激经济增长和外部行情有利的背景下，2020年哈国内通胀将有所上升。投资效率下降对哈GDP增速产生负面影响。尽管有财税和货币政策推动，预计GDP增速仍将低于2017-2018年水平。哈必须改变经济结构以提升投资质量。

欧亚经济委员会预测，由于经济快速上升期结束，以及经济政策存在不确定性，联盟其他成员国经济增长正在放缓。预计2019年联盟经济增长率为1.5％，中期有望升至1.9％-2.1％，但仍低于世界平均水平。

报告认为，2019年，内需仍是联盟多数成员国经济增长的主要驱动力，消费增长和投资需求将会放缓。在经济政策不确定性加大和贸易争端升级的条件下，全球经济和贸易放缓将对欧亚经济联盟国家经济活力和相互贸易产生影响。