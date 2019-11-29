托卡耶夫总统吉尔吉斯斯坦之行总结

哈通社/比什凯克/11月29日—哈萨克斯坦总统27日对吉尔吉斯斯坦进行为期两天的国事访问，并出席一系列重要活动。

27日中午，托卡耶夫总统抵达比什凯克，吉尔吉斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫和哈萨克斯坦大使海拉特·努尔佩索夫接机。随后，两国元首一同前往“阿塔-贝伊特”国家历史综合纪念馆以及钦吉斯·艾特玛托夫陵墓献花致哀。

当天下午，两国领导人在吉尔吉斯斯坦总统官邸开始举行小范围会谈，随后出席哈吉最高国家间理事会第五次会议，并召开联合新闻发布会。

根据当天的双边会晤结果，哈吉两国签署了10项双边合作文件，其中包括：《哈萨克斯坦共和国总统与吉尔吉斯斯坦共和国总统联合声明》、《哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦2020-2022年合作方案》、《哈吉最高国家间理事会第五次会议决议》、《哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦政府间移民领域合作协议》、《关于在«卡拉苏»机动汽车过境点和«阿赫特列克»机动汽车过境点建造新的桥梁，以及修缮当前使用的桥梁哈吉政府间联合行动协议》、《哈萨克斯坦财政部与吉尔吉斯斯坦政府下属经济犯罪国家委员会之间关于打击经济和金融犯罪合作协议》、《哈吉国防部间关于在军事机场军事飞机起降，以及机场科技保障和保护协议》、《哈吉卫生部间合作协议》、《哈萨克斯坦贸易和一体化部与吉尔吉斯斯坦政府下属环境和科技安全国家委员会间关于在计量监督领域交流经验合作备忘录》以及《哈萨克出口国有公司与吉尔吉斯斯坦投资促进和保护署间投资项目促进和落实协议》。

28日，托卡耶夫总统出席集体安全条约组织集体安全理事会会议，出席会议的该组织成员国领导人还包括吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、塔吉克斯坦总统艾莫马利•拉赫蒙、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬。

会上，托卡耶夫总统在讲话中强调了提高集安组织在国际社会上的地位，并注重谈及了阿富汗问题、打击国际恐怖和极端主义、打击非法走私毒品和网络安全问题，同时向与会者介绍了哈萨克斯坦今年进行的代号为“朱桑”的人道主义行动结果。

会议期间，各成员国领导人一致通过了白俄罗斯安全会议国务秘书斯坦尼斯拉夫·扎瑟于2020年1月1日起正式出任组织秘书长职务的决议。

此外，俄罗斯正式接任轮值主席国职务。

根据会谈结果，各成员国领导人签署了14项合作文件 。它们分别是《关于庆祝1941-1945年前苏联人民卫国战争胜利75周年活动规划》、《关于对集体安全条约组织集体安全理事会法律条款进行修改》、《关于对集体安全条约组织集体安全理事会法规进行修改》、《关于对集体安全条约组织议事规则进行修改》、《关于落实联合国反恐联合方案的集安组织成员国2019-2021年集体行动规划》、《关于旨在减少塔吉克-阿富汗边境附近冲突的附加措施清单》、《关于推动集安组织成员国国防工业综合体合作和一体化关系发展领域的基础组织》、 《集安组织框架下联合科研和开发工作议事规则》、《关于对集安组织成员国打击信息技术犯罪领域行动规则进行修改》、《关于对集安组织国防部长理事会规范进行修改》、《关于集安组织2018年预算支出报告》、《关于集安组织2020年预算报告》、《关于集安组织颁授奖章》以及《关于集安组织集体安全理事会下次会议召开时间和地点》。

【编辑：达娜】