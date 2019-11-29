纳扎尔巴耶娃：需通过系统的方法解决垃圾回收再利用问题

哈通社/努尔苏丹/11月29日 – 据参议院（议会上院）新闻处消息，由农业问题、生态利用和农村发展委员会组织的主题为《生活垃圾及工业垃圾的集中和再处理》政府时段会议29日在参议院举行。

会上，哈萨克斯坦环境、地质和自然资源部部长米尔扎哈利耶夫就相关问题进行了汇报。

他表示，根据哈萨克斯坦向“绿色”经济过渡的整体计划，垃圾再处理比例将在2030年达到40%，在2050年达到50%。

他还介绍了旨在将废物处理与发电相结合的《Waste to Energy》项目计划方案，并强调该项目能够将垃圾填埋量减少一倍，并有效带动投资收益。

参议院议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃在讲话中指出，需通过系统的方法来解决生活、工业废物的收集、回收和再利用问题。

参议院议长认为，为了有效地改善和解决环境问题，有必要制定一项有关固体废物回收和利用的国家计划。

议长指出，虽然当前环保部门正依据环保法律推进相关工作，但如果没有相应的国家计划，很多工作将不成体系。

她还表示，不应急于立即禁止对生活垃圾和建筑垃圾的填埋处理。若要在2020年开始禁止进行填埋处理，则这些垃圾的处理方式必须首先得到明确。

议长同时高度关注了国内的放射性废料的处理问题。她说：“除了生活垃圾以外，我国还铲除了1.7亿立方米的放射性废料，这些物品不仅会污染土壤和空气，还会对人体健康造成影响。”

农业问题、生态利用和农村发展委员会主席阿里·别克塔耶夫则在会上指出，有必要重视建立废物监管体系的问题。他强调，由于当前尚未建立完善的监管体系，监测、回收和利用工业和家庭废料的工作很难得到有效的实施。

相关领域的多位人士在会议上发表了讲话，根据会议结果，参议院议员们将拟定提交政府的建议报告。

【编译：木合塔尔·木拉提】