南太平洋岛国萨摩亚麻疹疫情持续蔓延

哈通社/努尔苏丹/12月3日 —— 据新华社报道，南太平洋岛国萨摩亚的麻疹疫情连日来持续加剧。萨摩亚政府2日发布的最新数据显示，过去24小时内该国出现198例新增病例和5例死亡病例，政府正全力开展疫苗接种等防疫工作。

萨摩亚政府2日在一份声明中说，该国卫生部最新统计显示，10月中旬以来，该国已出现3728例麻疹病例，目前仍住院接受治疗的麻疹患者总数为183人，大部分为儿童。此次疫情中，已有53人死亡，其中48人为4岁以下儿童。

萨摩亚总理图伊拉埃帕2日发表讲话，号召所有萨摩亚人携手努力，共同应对麻疹疫情。他还宣布萨摩亚政府及部分公共服务部门在5日与6日关闭两天，以配合目前的麻疹疫苗接种工作。

因麻疹疫情严重，萨摩亚已于11月15日宣布全国进入紧急状态，命令学校停课并禁止儿童参加公众集会，全力开展防疫工作。

除萨摩亚外，南太平洋的斐济、汤加等地也出现了麻疹疫情。斐济目前已确诊15例麻疹病例，政府进口了大量麻疹疫苗并呼吁民众尽快接种。

麻疹是一种病毒性传染病，受影响的大部分是儿童，症状包括发热、上呼吸道炎症、咳嗽、结膜炎等，病情严重时可致人死亡。目前尚无治疗麻疹的特效药，预防这一疾病最有效的方法是接种疫苗。