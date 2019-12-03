国际残疾人日：联合国“以身作则”维护残疾人权益

哈通社/努尔苏丹/12月3日 —— 据联合国新闻处消息，每年的12月3日是国际残疾人日。联合国秘书长古特雷斯在今年的致辞中表示，联合国将在保障残疾人权利领域“以身作则”，并已于今年6月提出了《联合国残疾包容战略》，为在残疾人包容领域实现可持续且变革性的进展奠定基础。

古特雷斯表示，通过实施这一战略，联合国再次确认，全面且完整地实现所有残疾人的人权，是维护一切人权和基本自由领域不可剥夺、不可缺少且不可分割的一部分。

此外，联合国安理会也首次通过了关于在武装冲突中保护残疾人的决议。联合国几乎所有的会员国都已经批准了《残疾人权利公约》，古特雷斯敦促尚未批准该条约的会员国“从速批准”。

残疾人与可持续发展

今年“国际残疾人日”的主题是“提高残疾人的参与度和领导力：根据《2030年可持续发展议程》采取行动”，重点关注落实《2030年可持续发展议程》所倡导的赋予残疾人权力，以促进包容、公平和可持续发展。

目前，全球残疾人口约有10亿，占到人口总数的七分之一，其中超过80%居住在发展中国家，且有约半数无法负担所需的医疗服务。

残疾人面临着污名化、歧视和遭到忽略的风险，为残疾人提供照料和看护的群体则缺乏社会支持。所有这些因素使残疾人更易受到暴力的侵袭，残疾儿童遭受暴力的比例比非残疾儿童高出四倍多。

《2030年可持续发展议程》确认了残疾是一个跨领域的问题，应在实现17个可持续发展目标的过程中予以全面考虑。可持续发展目标中也多次提及了残疾问题，特别是在教育、经济增长、就业、不平等、无障碍设施以及数据收集和监测方面。

古特雷斯表示，“只有保障残疾人的权利，我们才能推动实现《2030年议程》的核心承诺，不让任何人掉队”，他重申，联合国将“致力于与残疾人合作建设一个可持续、包容和变革的未来，使包括男女残疾人和残疾男童女童在内的每个人都能发挥自己的潜力。”

联合国大会于1992年通过决议，宣布每年都要纪念国际残疾人日，以在社会和发展的各个领域促进和维护残疾人的权利和福祉，并提高人们对残疾人处境的认识。联合国纽约总部今天将举行为期一天的纪念活动，邀请来自全球的代表就残疾人包容方面的进展和目标展开讨论，并分享就业和体育领域营造残疾人包容文化的最佳实践。