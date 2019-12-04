哈萨克斯坦驻俄使馆举行独立日招待会

哈通社/莫斯科/12月4日 —— 据哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆官网消息，哈萨克斯坦共和国驻俄罗斯联邦大使馆4日在莫斯科乐天酒店举办了独立28周年大型招待会。

俄罗斯联邦总统办公厅、政府和外交部代表，以及驻俄外交使节和国际组织代表、俄罗斯社会活动家和知识分子代表、哈俄文艺圈明星和在俄生活的哈萨克族侨民代表出席了活动。

哈萨克斯坦驻俄罗斯特命全权大使伊曼哈利•塔斯玛哈穆别托夫在致辞中表示，独立28年来，哈萨克斯坦面向宽容、自由和文化间和睦的内政得到了国际社会的认可。哈萨克斯坦成功从计划经济过渡至竞争性市场经济，并成功创建了该体系的所有机制和法律基础。目前，我国已成为欧亚一体化进程的主要驱动力。国家的迅速发展为所有领域进一步改革创造了机会。

俄副外长亚历山大·潘金指出，哈萨克斯坦是经济繁荣、人民生活水平高、文化外观清晰、现代化、民主和多民族国家。

俄副外长表示，哈俄两国是友好邻居国家，双方将继续联合解决经济和社会发展问题，并共同应对所有困难。

活动期间，出席活动的俄各界人士向哈萨克斯坦人民致以了节日问候。

【编译：小穆】